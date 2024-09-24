«Бываю тут чаще, чем дома». Анна Щербакова поделилась новым фото

Олимпийская чемпионка 2024 года по фигурному катанию Анна Щербакова показала новое фото в соцсетях.

«Не опять, а снова… Бываю тут чаще, чем дома», — так фигуристка подписала фотографию из аэропорта. На авиабилетах указано, что Анна летит из Москвы в Казань.

Фото: личный архив Щербаковой

Напомним, Щербакова не соревнуется с постолимпийского сезона-2022/23, недавно она восстановилась от травмы голеностопа и операции, после чего начала восстанавливать прыжки и вращения.

14-15 сентября Анна Щербакова работала на контрольных прокатах сборной России в качестве ведущей Первого канала, её партнёром был Алексей Ягудин. Затем спортсменка отправилась на Байкал, где в этом сезоне пройдут уникальные соревнования, и поделилась атмосферными фотографиями.