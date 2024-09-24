Бывший российский фигурист рассказал, почему стал выступать за сборную Германии

Бывший российский фигурист Генрих Гартунг рассказал о смене спортивного гражданства на немецкое.

«Идея моя. У меня немецкие корни, тётя уехала в Германию 20 лет назад, и я всё детство ездил к ней в гости. Так что о переходе стал задумываться задолго до отстранения российской сборной, и в моей ситуации немецкий паспорт – самый логичный вариант. Но папа мне всегда твердил: «Нельзя ехать с пустыми руками, сначала выучи сложные прыжки, иначе зачем ты там кому-то нужен», — приводит слова Гартунга Sports.

Генриху 17 лет, он получил официальное открепление от ФФККР в мае 2024 года. В конце августа он выступил на этапе юниорского Гран-при в Риге и занял шестое место. Спортсмен владеет четверным лутцем.