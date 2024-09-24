Фигурист Гартунг — о смене гражданства: ценности для ФФККР я не представлял

Бывший российский фигурист Генрих Гартунг, в сезоне-2024/2025 дебютировавший на международных соревнованиях за сборную Германии, рассказал, что у него не возникло проблем с получением открепления от ФФККР.

«Скажем прямо: особой ценности я для федерации не представлял, исключительных результатов не показывал, в сборную не попадал — так что никто меня не удерживал», — цитирует Гартунга Sports.

Отец Генриха, Артур Гартунг, вспомнил, как узнал о получении релиза:

«Теперь релизы в ФФККР рассматривают только раз в год, так что я, конечно, волновался — а вдруг бы не отпустили? Помню, получил смску во время заседания – знакомый написал, что всё, нас подписали. Я тогда выдохнул, признаюсь», – сказал Гартунг-старший.

Генриху Гартунгу 17 лет, в конце августа он выступил на этапе юниорского Гран-при в Риге и занял шестое место.