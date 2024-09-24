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Дмитрий Алиев прокомментировал свою скандальную фразу, сказанную на Спартакиаде

Дмитрий Алиев прокомментировал свою скандальную фразу, сказанную на Спартакиаде
Дмитрий Алиев
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Российский фигурист Дмитрий Алиев объяснил неудачную фразу, сказанную после короткой программы на Спартакиаде сильнейших.

Спортсмен выразился о нехватке мотивации, употребив словосочетание «не стоит», после чего столкнулся с критикой.

«Это было сказано на эмоциях, в моменте. И мы с тренером Евгением Владимировичем Рукавицыным попытались сразу всё разъяснить. Понимаете, так бывает, после неудачного проката не можешь сдержаться и кажется, что всё очень плохо. А на следующий день получается и, как ни странно, возможно, адреналин и ажиотаж, вызванный высказываниями на эмоциях, как раз и помогает в этом. Фигуристы – люди творческие, эмоциональные, и на это надо делать скидку.

Перед Спартакиадой я был в отличной форме, и вдруг сбой, ошибка – я не был к этому готов. А на следующий день всё удалось, поэтому, наверное, и хорошо, что «выговорился», хотя не все это поняли", — цитирует Алиева официальный сайт ФФККР.

Алиев занял 4-е место на Спартакиаде. 15-16 сентября он выступил на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге и планирует стартовать в новом сезоне.

Так что за скандал был?
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А за что вообще извинялись Алиев и Рукавицын? А за что вообще извинялись Алиев и Рукавицын?
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