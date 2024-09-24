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Татьяна Тарасова прокомментировала решение Алины Загитовой пригласить на шоу школьников из Курска и Белгорода

Тарасова иронично высказалась о приглашении Загитовой школьников из Курска и Белгорода
Татьяна Тарасова и Алина Загитова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала инициативу олимпийской чемпионки Алины Загитовой пригласить на ледовое шоу «Алые паруса» школьников из Курска и Белгорода.

— Она что, им билеты купит, или что? Пригласить-то можно всех, а кто оплатит им дорогу, проживание?

— Если она приглашает, то, наверное, она и должна оплачивать…
— Ну вот у неё это надо узнать. Мы же не знаем это из её слов. Я её высказывание не видела, поэтому мне сложно что‑то сказать про это. Не хватало ещё мне, чтобы я её социальные сети читала, — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Напомним, Загитова запросила 74,8 млн рублей гранта для проведения шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Она столкнулась с непониманием, так как в заявке не было предусмотрено софинансирования и вложений иных средств.

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