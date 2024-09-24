Тарасова иронично высказалась о приглашении Загитовой школьников из Курска и Белгорода

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала инициативу олимпийской чемпионки Алины Загитовой пригласить на ледовое шоу «Алые паруса» школьников из Курска и Белгорода.

— Она что, им билеты купит, или что? Пригласить-то можно всех, а кто оплатит им дорогу, проживание?

— Если она приглашает, то, наверное, она и должна оплачивать…

— Ну вот у неё это надо узнать. Мы же не знаем это из её слов. Я её высказывание не видела, поэтому мне сложно что‑то сказать про это. Не хватало ещё мне, чтобы я её социальные сети читала, — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Напомним, Загитова запросила 74,8 млн рублей гранта для проведения шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Она столкнулась с непониманием, так как в заявке не было предусмотрено софинансирования и вложений иных средств.