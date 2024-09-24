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Призёр чемпионата мира Елена Радионова восхитилась короткой программой Марка Кондратюка на контрольных прокатах

«Новое направление в фигурном катании». Призёр ЧМ восхитилась программой Кондратюка
Марк Кондратюк
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Бронзовый призёр чемпионата мира — 2015 Елена Радионова оценила выступление Марка Кондратюка на контрольных прокатах сборной России.

«У Марка была потрясающая короткая программа. Мне очень понравилось, новое направление в фигурном катании. Кондратюк в этом сезоне стал наглее, прошлый сезон у него не очень задался. Сейчас мы увидели обновлённого Марка.

Такую программу обычно показывают на чемпионате России, но сейчас, в начале сезона, Марк в отличной форме. Он будет одним из лидеров в этом сезоне. Конечно, Семененко и Гуменник составят конкуренцию, также ждём возвращения Дикиджи. Уверена, что у него тоже невероятные программы.

Можно также отметить короткую программу Гуменника, у него с Марком были одни из лучших программ. В произвольной надо ещё накатывать. Кондратюк к контрольным прокатам подошёл в блестящей форме, остальным надо набирать форму», — цитирует Радионову Metaratings.ru.

Кондратюк — чемпион Европы 2022 года. Также он является бронзовым призёром Олимпийских игр в командном турнире: изначально сборная России завоевала золотые медали, но осталась с третьим результатом из-за дисквалификации Камилы Валиевой.

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