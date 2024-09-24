«Забрали у меня кофту». Ученица Тутберидзе рассказала, как тренеры мотивировали её

Фигуристка Валерия Лукашова, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, исполнила тройной аксель на турнире памяти Сергея Гринькова и рассказала, как тренеры мотивировали её.

«Очень давно мне говорили, что это будет тот прыжок, который я быстро выучу, а я боялась в него заходить. В какой-то день поняла, что дупель идёт очень хорошо, решили попробовать. Попытки были очень хорошие, я его сделала, затем месяца три не прыгала, и потом за два дня опять его вспомнила. Потому что тренеры у меня забрали кофту и сказали: «Когда вспомнишь, тогда и вернём». Надо было быстро, потому что это моя любимая кофта», — приводит слова Лукашовой ТАСС.

На мемориале Гринькова Лукашова набрала 70,48 балла за короткую программу. На момент публикации новости соревнования продолжаются.