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Татьяна Навка показала, в какой физической форме находится: фото тренировки в тренажёрном зале

49-летняя Татьяна Навка показала физическую форму в тренажёрном зале
Татьяна Навка
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поделилась фотографиями из тренажёрного зала.

«Для тех, кто не успел привести себя в форму за лето… До Нового года осталось чуть больше трех месяцев! Присоединяйтесь к тренировкам», — подписала фигуристка публикацию в соцсети.

Фото: личный архив Навки

Фото: личный архив Навки

Навка выступала в дуэте с Романом Костомаровым. Помимо победы на Олимпийских играх, они дважды стали чемпионами мира и три раза выиграли чемпионат Европы.

В данный момент Навка является организатором собственных ледовых шоу, главные роли в которых исполняют лучшие российские фигуристки. Также она вышла на лёд в шоу Ильи Авербуха — в паре с прежним партнёром, Костомаровым, который потерял конечности но вернулся к выступлениям.

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