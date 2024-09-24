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Костылева выиграла КП на мемориале Гринькова, ученица Тутберидзе с тройным акселем — 2-я

Елена Костылева захватила лидерство после короткой программы на турнире памяти Сергея Гринькова в юниорской категории (13-19 лет).

Костылева набрала 74,79 балла, ставшая второй Валерия Лукашова из группы Этери Тутберидзе — 70,48. У занявшей третье место Майи Сарафановой — 68,57 балла.

Елена Костылева (74,79 балла). Валерия Лукашова (70,48). Майя Сарафанова (68,57). Анна Ляшенко (66,28). Алиса Юрова (66,23).

Отметим, что Лукашова единственной из 31 участницы чисто исполнила тройной аксель. Несмотря на это, она не смогла обойти Костылеву, которая обошлась без элементов ультра-си.

Напомним, Елена тренируется в академии «Ангелы Плющенко» и вступила в первый юниорский сезон. В сезоне-2023/2024 она стала победительницей первенства России по фигурному катанию среди спортсменов младшего возраста, а также бронзовым призёром чемпионата России по прыжкам.