Костылева выиграла КП на мемориале Гринькова, ученица Тутберидзе с тройным акселем — 2-я

Елена Костылева захватила лидерство после короткой программы на турнире памяти Сергея Гринькова в юниорской категории (13-19 лет).
Костылева набрала 74,79 балла, ставшая второй Валерия Лукашова из группы Этери Тутберидзе — 70,48. У занявшей третье место Майи Сарафановой — 68,57 балла.
- Елена Костылева (74,79 балла).
- Валерия Лукашова (70,48).
- Майя Сарафанова (68,57).
- Анна Ляшенко (66,28).
- Алиса Юрова (66,23).
Отметим, что Лукашова единственной из 31 участницы чисто исполнила тройной аксель. Несмотря на это, она не смогла обойти Костылеву, которая обошлась без элементов ультра-си.
Напомним, Елена тренируется в академии «Ангелы Плющенко» и вступила в первый юниорский сезон. В сезоне-2023/2024 она стала победительницей первенства России по фигурному катанию среди спортсменов младшего возраста, а также бронзовым призёром чемпионата России по прыжкам.