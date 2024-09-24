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Дмитрий Губерниев: люди должны были собрать 75 млн рублей и отдать их Загитовой. Вместо гранта можно милостыню подать

Губерниев посоветовал Загитовой просить милостыню
Дмитрий Губерниев
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев иронично высказался о заявке Алины Загитовой на грант в размере 75 млн рублей.

«Вместо того чтобы хейтить, люди должны были собрать 75 млн рублей и отдать их Алине Загитовой. Это тот самый случай, когда надо было помочь девчонке. Вместо гранта можно просто милостыню подать. Все понемножку скинутся, и, даст бог, шоу будет.

Алина рассчитывала, что все поддержат её, а все и хотели поддержать её. Алина прекрасна во всех отношениях! В следующий раз я рекомендую ей просить 200, как Остап Бендер. И обратиться ко всем: «гоните деньги, старые сволочи», — цитирует Губерниева Metaratings.

Напомним, Загитова запросила 74,8 млн рублей гранта для проведения шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Она столкнулась с непониманием, так как в заявке не было предусмотрено софинансирования и вложений иных средств.

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