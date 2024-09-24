Лайшев — о Загитовой: когда просишь много миллионов, рискуешь получить негатив общества

Бывший директор Центра спорта и образования «Самбо‑70» Ренат Лайшев отреагировал на заявление олимпийской чемпионки Алины Загитовой из-за хейта, с которым она столкнулась после подачи заявки на грант в 74,8 млн рублей.

«Во всех отраслях есть конкуренция, отсюда может появиться и хейт. Когда просишь много миллионов, рискуешь получить негатив общества. Главное — усердно работать, пока ты молодая, и тогда достигнешь своей цели.

В любом случае я желаю успеха Алине Загитовой в постановке ледовых шоу. Она многое сделала для развития российского фигурного катания. Алина способна реализоваться и в качестве продюсера и постановщика ледовых шоу. У неё всё для этого есть. Не боги горшки обжигают», — цитирует Лайшева Metaratings.ru.

Напомним, Загитова запросила грант на ледовое шоу «Алые паруса», которое планирует провести в Санкт-Петербурге. Из-за того, что в заявке не было предусмотрено софинансирования и вложений иных средств, она получила множество критики.