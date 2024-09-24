Ученицу Тутберидзе Двоеглазову не допустили до взрослого турнира

Фигуристка Алиса Двоеглазова не выступит на чемпионате Москвы, так как оргкомитет отклонил её заявку на соревнования в категории мастеров спорта.

«К сожалению, Алиса не примет участия в чемпионате Москвы. Заявка Алисы была отклонена, так как Алиса выступает ещё по КМС», — сообщили в фан-клубе спортсменки.

Чемпионат Москвы будет проходить с 1 по 4 октября.

Напомним, ранее болельщики обратились в Федерацию фигурного катания России (ФФККР) с просьбой допустить 15-летнюю Двоеглазову на взрослые соревнования. Однако согласно правилам Международного союза конькобежцев (ISU) на взрослые соревнования с сезона-2024/2025 допускаются фигуристы, которым на 1 июля исполнилось 17 лет. ФФККР, в свою очередь, допускает на взрослые старты внутри России с 16 лет. Алисе Двоеглазовой 16 исполнится 11 ноября.