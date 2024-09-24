Режиссёр шоу Загитовой — о критике журналистов: фу такими быть, лучше дворником работать

Светлана Краюшкина, режиссёр шоу Алины Загитовой «Хранители времени», резко высказалась о хейтерах и журналистах, критиковавших постановку.

«В принципе, всё, что я в своей жизни пишу, делаю, предлагаю, все люди, с кем я работаю и сотрудничаю, — на мой взгляд, очень порядочные, честные, замечательные люди. Но хейтеры — это же такая категория людей, как и журналюги вот эти вот жёлтые. Газетёнки, издания – как вот Sports.ru, например. Они же найдут к чему придраться. Слово не такое, ты не такая, день не такой, фраза не такая… Ну трэш, если честно. А потом они начнут вырывать из контекста, додумывать за тебя, потом обрушится шквал вот этого издевательского комментаторства.

И вот я иногда на всё это со стороны так смотрю и думаю: блин, вот этих же людей кто-то родил, воспитал, они же вот, наверное, учились в школе. Писать умеют — значит, учились. Они же смеют давать оценки тому, как люди изъясняются, как стоят, как едят, как смотрят, куда пошли, чё попросили, чего не попросили, грамотные, безграмотные…

А вот на себя-то вы не хотите посмотреть? Вот мне прям интересно. Все такие у нас святые, но при этом такие, как мне кажется, бездельники, раз единственная работа, которая у вас есть, — это сидеть целый день и строчить эти комментарии. Пальцы-то не устали на кнопки смартфона или ноутбука жать? В общем, фу такими быть. И вообще, мне кажется, так мерзко, противно… Лучше дворником работать», — сказала Краюшкина в видео для соцсетей.