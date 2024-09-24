Режиссёр шоу Загитовой: среди шквала мракобесия была всего одна конструктивная статья

Светлана Краюшкина, режиссёр шоу Алины Загитовой «Хранители времени», высказалась о журналистских материалах, написанных по итогам постановки.

«Если мы говорим про жёлтые издания, то мне кажется, люди идут туда работать либо от безысходности, либо от своей беспринципности, либо из-за профнепригодности в области журналистики. Потому что, как мне думается, ни один уважающий себя журналист не напишет никакую мерзопакостную статью.

И даже вот мы, выпустив шоу «Хранители времени», разбирали потом, естественно, статьи разные – и вот реально среди всего этого шквала мракобесия была всего лишь одна конструктивная, достаточно хорошая, честная, классная статья, с которой мы все полностью согласились. Потому что всё не может быть идеально, да. Мы сами знаем какие-то вещи. А все остальное – это просто профнепригодная журналистская чушь.

И комментаторы вот эти вот… Господи, люди, да займитесь вы жизнью своей! Да начните вы другим людям помогать, да сходите вы лучше погуляйте на час подольше, да покормите вы бездомного котёнка! Чем вы сидите и осуждаете и обсуждаете незнакомых вам людей. Мне тоже много кто не нравится, но я же про них не пишу, не говорю», — сказала Краюшкина в видео для соцсети.

Шоу «Хранители времени» было показано 29 августа в Казани.