Волосожар вспомнила их с Траньковым первый ЧМ, перенесённый в Россию из-за землетрясения

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар вспомнила их с Максимом Траньковым первый совместный чемпионат мира.

«Чемпионат мира в 2011 году из-за трагического землетрясения в Японии перенесли в Россию. А это значит, домашний чемпионат, и мы никак не можем подкачать. Не описать словами, когда огромные трибуны, наполненные зрителями, кричат: «Россия»!

Но в тот момент вся концентрация внимания была на выступлении. Начинается номер, и в этот момент есть только мы, лёд и музыка. Это невероятно, на первом же чемпионате мира мы занимаем второе место! Стоим на подиуме вместе с призерами олимпийских игр Ванкувера», — написала Волосожар в соцсетях.

Фигуристы заняли на московском чемпионате мира второе место, проиграв Алёне Савченко и Робину Шолковы из Германии. Позже Волосожар и Траньков завоевали два золота Олимпиады, золото чемпионата мира и четырежды стали чемпионами Европы.