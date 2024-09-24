Загитова: я выдохнула, всё в порядке. Просто накопилось, решила с вами поделиться

Олимпийская чемпионка Алина Загитова обратилась к своим болельщикам, поблагодарив их за поддержку.

«Ну что, друзья, я выдохнула, всё в порядке. Просто накопилось, решила с вами поделиться своими эмоциями. Вчера была в Москве по работе, сегодня я уже в Сочи – буду выступать на шоу «Руслан и Людмила».

Огромное спасибо хочется сказать всем, кто меня поддерживает, мне безумно приятно видеть от вас слова поддержки. Я всё читаю, всё вижу, поэтому – люблю», – сказала фигуристка в видео для соцсети.

Напомним, ранее Загитова выпустила обращение, в котором пожаловалась на хейт, возникший из-за её заявки на грант. Алина запросила 74,8 млн рублей для проведения шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Она столкнулась с непониманием, так как в заявке не было предусмотрено софинансирования и вложений иных средств.