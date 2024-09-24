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Марк Кондратюк выиграл короткую программу на турнире памяти Гринькова, Григорий Фёдоров — 2-й

Кондратюк захватил лидерство на мемориале Гринькова: из двух квадов один сделал с помаркой
Марк Кондратюк
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Марк Кондратюк выиграл короткую программу на турнире памяти Сергея Гринькова.

Чемпион Европы 2022 года набрал 98,57 балла, исполнив два четверных прыжка. Он приземлил четверной лутц, справился с тройным акселем, но допустил помарку на каскаде четверной сальхов — тройной тулуп. Вторым стал Григорий Фёдоров, третьим — Андрей Мухортов.

  1. Марк Кондратюк (98,58 балла).
  2. Григорий Фёдоров (81,42).
  3. Андрей Мухортов (74,01).
  4. Кирилл Кропылев (72,20).
  5. Артемий Маринин (69,42).

В юниорской категории лидирует Лев Лазарев.

Кондратюк — чемпион Европы 2022 года. Также он является бронзовым призёром Олимпийских игр в командном турнире: изначально сборная России завоевала золотые медали, но осталась с третьим результатом из-за дисквалификации Камилы Валиевой.

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