Кондратюк захватил лидерство на мемориале Гринькова: из двух квадов один сделал с помаркой

Марк Кондратюк выиграл короткую программу на турнире памяти Сергея Гринькова.
Чемпион Европы 2022 года набрал 98,57 балла, исполнив два четверных прыжка. Он приземлил четверной лутц, справился с тройным акселем, но допустил помарку на каскаде четверной сальхов — тройной тулуп. Вторым стал Григорий Фёдоров, третьим — Андрей Мухортов.
- Марк Кондратюк (98,58 балла).
- Григорий Фёдоров (81,42).
- Андрей Мухортов (74,01).
- Кирилл Кропылев (72,20).
- Артемий Маринин (69,42).
В юниорской категории лидирует Лев Лазарев.
Кондратюк — чемпион Европы 2022 года. Также он является бронзовым призёром Олимпийских игр в командном турнире: изначально сборная России завоевала золотые медали, но осталась с третьим результатом из-за дисквалификации Камилы Валиевой.