«Не лучшее время просить деньги». Олимпийский чемпион по биатлону Васильев осудил Загитову

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев не поддержал фигуристку Алину Загитову, которая запросила у государства грант почти на 75 млн рублей.

«Не самое лучшее время просить деньги на частный проект. Но она молодец, что нашла силы и признала некоторые ошибки. Сложно сказать, как это будет выглядеть дальше. Ей нужно выдержать паузу и дождаться окончания СВО, а потом просить деньги. Сейчас людям не до этого, многие затянули пояса и просто выживают. И таких немало. А тут вдруг такие деньги, поэтому многих эта тема сильно возбуждает. Народ не очень позитивно воспринимает подобные вещи.

Когда будет более стабильная ситуация, ей стоит вернуться к вопросу гранта на шоу. Даже если будет софинансирование, всё равно это очень большие суммы. Сейчас люди со всей страны собирают деньги на нужды СВО, чтобы закупить вещи. А тут с лёгкой руки раздают 75 миллионов, это просто не поймут»,— приводит слова Васильева «ВсеПроСпорт».

Напомним, Загитова запросила 74,8 млн рублей гранта для проведения шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Она столкнулась с непониманием, так как в заявке не было предусмотрено софинансирования и вложений иных средств.