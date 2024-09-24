Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Не лучшее время просить деньги». Олимпийский чемпион по биатлону Васильев осудил Загитову

«Не лучшее время просить деньги». Олимпийский чемпион по биатлону Васильев осудил Загитову
Алина Загитова
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев не поддержал фигуристку Алину Загитову, которая запросила у государства грант почти на 75 млн рублей.

«Не самое лучшее время просить деньги на частный проект. Но она молодец, что нашла силы и признала некоторые ошибки. Сложно сказать, как это будет выглядеть дальше. Ей нужно выдержать паузу и дождаться окончания СВО, а потом просить деньги. Сейчас людям не до этого, многие затянули пояса и просто выживают. И таких немало. А тут вдруг такие деньги, поэтому многих эта тема сильно возбуждает. Народ не очень позитивно воспринимает подобные вещи.

Когда будет более стабильная ситуация, ей стоит вернуться к вопросу гранта на шоу. Даже если будет софинансирование, всё равно это очень большие суммы. Сейчас люди со всей страны собирают деньги на нужды СВО, чтобы закупить вещи. А тут с лёгкой руки раздают 75 миллионов, это просто не поймут»,— приводит слова Васильева «ВсеПроСпорт».

Напомним, Загитова запросила 74,8 млн рублей гранта для проведения шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Она столкнулась с непониманием, так как в заявке не было предусмотрено софинансирования и вложений иных средств.

Другие высказывания о гранте Загитовой
Губерниев посоветовал Загитовой просить милостыню
Тарасова иронично высказалась о приглашении Загитовой школьников из Курска и Белгорода
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android