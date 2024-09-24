Слуцкая: понимала, что русской девочке на домашней Олимпиаде в Америке выиграть не дадут

Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, как восприняла поражение на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити (США).

«Для меня это было большим ударом. Швыряла от злости коньки и медали. Места себе не находила. Хотя ещё до своего выступления в глубине души я понимала, что русской девочке на домашней Олимпиаде в Америке выиграть не дадут. Увы, политика и спорт вещи неразделимые.

Но я до сих пор считаю, что была лучше на той Олимпиаде. И моя дочка, когда впервые посмотрела то самое выступление, изумлённо спрашивала: «Мама, да как могла выиграть та американская девочка? Ведь она такие грубые ошибки делала. Ты должна была победить!» — приводит слова Слуцкой «TV Губерния».

На ОИ-2002 Слуцкая стала серебряным призёром, уступив американке Саре Хьюз. Спустя четыре года в Турине Ирина взяла бронзовую медаль.