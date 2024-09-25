Трёхкратным чемпионам России в танцах на льду посоветовали «не расслаблять булки»

Двукратный чемпион мира и хореограф Максим Ставиский прокомментировал положение лидеров в российских танцах на льду, назвав Александру Степанову и Ивана Букина бесспорными лидерами сборной.

– А что насчёт Степановой/Букина? Они всё еще лидеры?

– Думаю, всё ещё да. У них есть маститость, программы интересные. Хоть они и не в форме пока что, но прокатали достойно – насколько могли на тот момент. Я уже и Ване, и Саше сказал, что с такими программами можно выигрывать что угодно.

– Уровень оппозиции вырос значительно. Как считаете, молодые могут подвинуть лидеров, в том числе и Степанову с Букиным?

– Скажу так: могут пытаться, прыгать на них, кусаться, но обойти, думаю, всё же не смогут. Саша с Ваней подчёркивают лидерство. У них есть над чем работать, но, когда молодёжь подтянется совсем близко, они начнут стараться ещё больше. Это тоже надо учитывать.

Если же отсмотреть все программы целиком, заметно, что они пока что бесспорные лидеры, даже несмотря на то, что в плане физической формы им есть куда прибавлять. Но расслаблять булки теперь вообще никак нельзя, потому что молодые действительно сильны и готовы откусить очень большой кусок, — приводит слова Ставиского дзен-канал журналиста Влада Жукова «Лапидарность».

Сборная России показала программы на новый сезон на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге. Степанова и Букин подчеркнули, что надеются выступить за сборную России на Олимпийских играх.