Боброва и Журанков — о тройном акселе американки: сделано очень здорово! Очень!

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков обсудили выступление американской одиночницы Амбер Гленн на Lombardia Trophy в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Журанков: История, когда-то предсказанная Алексеем Николаевичем Мишиным, что борьба у женщин будет вестись на уровне тройного акселя, уже реализуется который сезон, и всё больше и больше. На Олимпиаде 100% борьба будет вестись на уровне тройного акселя.

У Амбер Гленн на Lombardia Trophy был просто отличный тройной аксель, хотя в оценках есть разброс от минус двух до плюс трёх. Но это было сделано очень здорово! Очень!

Боброва: Уверенно. У меня не было ни толики мысли о том, что сейчас что-то пойдёт не так. Она настолько вышла уверенной в себе… Знаете, бывает такое, что ты начинаешь программу, раскатываешься, прыгнул три с половиной, и всё — тебя эта уверенность несёт дальше. Так она начала так, что я даже не знала, что она на три с половиной пойдёт. Думала, сейчас для разминки два с половиной прыгнет, и она тут как прыгает три с половиной! Я такая: «Вау!» Ни на секунду у неё не было такого: прыгну или нет. Просто ехала, прыгнула, поехала дальше.

Напомним, Амбер Гленн справилась с тройным акселем в обеих программах на Lombardia Trophy и выиграла старт с результатом 212,89 балла.