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Журанков — о Губановой: будто упёрлась в свой потолок и никак его не преодолеет

Журанков — о Губановой: будто упёрлась в свой потолок и никак его не преодолеет
Анастасия Губанова
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Комментатор фигурного катания Андрей Журанков высказался о выступлении Анастасии Губановой на Lombardia Trophy в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

«Она такая же, как и в прошлом году. Она старается на каскаде тройной лутц — тройной тулуп, она старается на тройном флипе, она всё делает аккуратно. Очень симпатичная программа. Но как будто где-то не хватает темпа, где-то не хватает, может быть, скорости, где-то не хватает динамики этим судьям. Мне было бы интересно услышать, чего им не хватает в её катании. Я просто пытаюсь понять сейчас их, потому что смотришь на оценки Губановой, и они на порядок отличаются от оценок других девочек. Но хочу сказать — то, как летала Гленн, Сакамото на Lombardia Trophy, то, как летала на Nebelhorn Trophy Элис Лин-Грейси — скажем честно, Губановой пока этого не хватает.

Надо будет посмотреть по сезону. Она будто встала, упёрлась в какой-то свой потолок и никак его не преодолеет. А сверху ещё судейский пресс накачивают» – отметил комментатор.

На Lombardia Trophy Анастасия Губанова набрала 195,74 балла и заняла четвёртое место.

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