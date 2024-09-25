Режиссёр шоу Загитовой — хейтерам: детям Курска и Белгорода люди искусства помогают

Светлана Краюшкина, режиссёр шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Хранители времени», высказалась о негативных комментариях в свой адрес, с которым она столкнулась после высказываний в защиту фигуристки и её шоу.

«Мой директ разорвало от хейтеров, которые написали, на что ума хватило… Чтоб вы знали – детям, подросткам, выпускникам, взрослому населению, животным Курска и Белгорода люди искусства и шоу-бизнеса помогают, в отличие от вас! И если нам удастся подарить праздник детям, удастся отвлечь их от тяжёлых будней, это будет большое счастье. А вам вместо ваших комментариев предлагаю присоединиться к помощи. Может, полезнее будет сделать хоть что-то хорошее в своей жизни...» – написала Краюшкина в соцсетях.

Ранее Алина Загитова опубликовала в своём канале открытое письмо, в котором объясняла подачу заявки на грант от Президентского фонда культурных инициатив на шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. В этом заявлении фигуристка отметила, что хотела бы подарить праздник не только выпускникам из Петербурга, но также и школьникам из Курска и Белгорода.