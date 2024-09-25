«Зараза, как он это делает?» Боброва и Журанков сравнили прокаты Кондратюка и Малинина

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков высказались о выступлении чемпиона Европы Марка Кондратюка на контрольных прокатах сборной России и чемпиона мира Ильи Малинина на Lombardia Trophy в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Журанков: Он же, получается, с Юмой Кагиямой соревновался, первый турнир в сезоне, где они вместе… Без шансов, просто без шансов догнать Малинина. Мы видим, у Малинина неполный контент, там о четверном акселе и мысли никакой не было, зачем нужно это сейчас делать. В произвольной программе у него четыре четверных, получается, Марк Кондратюк всё-таки перекатал Илью Малинина (смеётся). Но каков отрыв!

Боброва: Заходим на опасную территорию. Как мы про Марка в прошлый раз говорили — всё замечательно, пять четверных, такой уровень, программы. Но когда я смотрю на эти пять четверных, то искренне радуюсь, что у него получилось! Когда я смотрю на Малинина, думаю: «Зараза, как он это делает?» Во-первых, ты не сомневаешься, он очень уверенно делает это по технике, но я вижу потенциал, что если он пойдёт так, то он это вытащит. И он так играючи это делает. И мне понравилось качество вращений, здесь он сильно обыгрывает того же Марка. А у Малинина всё есть.

На Lombardia Trophy Илья Малинин набрал 312,55 балла с четырьмя четверными прыжками в произвольной программе, Марк Кондратюк исполнил на контрольных прокатах пять четверных прыжков в произвольной программе.