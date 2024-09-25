«Потаскала жизнь бедняжку». Боброва — о прокате Морозов после перехода в сборную США

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва высказалась о выступлениях бывшей российской фигуристки Аннабель Морозов после смены спортивного гражданства на американское в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

«Как мне Аннабель Морозов? Потаскала жизнь бедняжку, конечно. Вот никак. Честно. Я в произвольной поняла, что они для меня смотрятся как юниоры — не в самом хорошем смысле этого слова. К ритм-танцу даже не хочется возвращаться, потому что у них не готов костюм, она взяла старое платье, которое ещё тогда было под самбу-румбу. Очень странный выбор музыки, потому что сначала что-то потенциально современное идёт, потом они уходят, наоборот, в какие-то 50-е, и совсем как будто машина времени уходит назад, и это не смотрится. Нет, не зашло. Я не разгадала эту тайну ритм-танца», — сказала Боброва.

Напомним, в мае 2024 года Аннабель Морозов получила релиз от ФФККР. Сейчас она выступает в паре с Джеффри Ченом за США, фигуристы заняли второе место на Lombardia Trophy, набрав 177,05 балла.