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«Обращались как с подопытным кроликом». Глава USADA — о Валиевой в разговоре с пранкерами

«Обращались как с подопытным кроликом». Глава USADA — о Валиевой в разговоре с пранкерами
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Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт высказался о российской фигуристке Камиле Валиевой, которая была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Эту мысль он озвучил в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились африканским чиновником.

— Случай с российской спортсменкой Валиевой — ужасен. Случай с ней может привести к уголовному преследованию в США тренеров и врачей, потому что она — ребёнок.
— Да, это ужасно. Вам этот случай покажется ещё более ужасным, если вы прочитаете само решение, которое занимает больше 100 страниц. Они обращались с ней как с подопытным кроликом. Это невероятно печально. Нужно что-то сделать в отношении врачей и системы, которая это поддерживала и позволила этому случиться.

В России её до сих пор считают героем. Я где-то видел, как она выступает с Путиным на самом высоком уровне в государстве. Её до сих пор уважают там, — сказал Тайгарт в разговоре, опубликованном в телеграм-канале пранкеров.

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