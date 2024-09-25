Глейхенгауз о возвращении Игнатовой: у Саши было желание поработать, привести себя в форму

Хореограф Даниил Глейхенгауз высказался о выступлении серебряного призёра Олимпиады-2022 Александры Игнатовой (Трусовой) на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию — 2024 в Санкт-Петербурге.

«Её возвращение — грубо говоря, самая обсуждаемая тема контрольных прокатов. Это вызывает уважение. Было бы здорово, если бы на прокаты вышла любая из наших девушек, которая уже показала всему миру своё прекрасное катание. Это и Алина Загитова, и Женя Медведева, и Аня Щербакова, и Лиза Туктамышева. Если кто-то из них будет выходить на прокаты, это станет отличным событием и для зрителя, и для СМИ — для всех. Это не говорит о том, что потом надо проводить весь сезон. Это всё-таки просто прокаты.

У Саши было желание поработать, привести себя в форму, выступить. Видно, что она сама захотела. Она спортсмен. Ей захотелось подготовиться и продемонстрировать свои программы — она это сделала. Если у кого-то ещё из наших девчонок возникнет такое желание, буду очень рад», — приводит слова Глейхенгауза Sport24.

Напомним, 14-15 сентября в Петербурге состоялись контрольные прокаты, на которых Александра Игнатова представила короткую и произвольную программы.