Глейхенгауз рассказал, о чём его спрашивали на слушаниях по допинг-делу Валиевой

Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, как участвовал в слушаниях по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Это было онлайн. Я приехал в адвокатскую контору, которая вела её дело, это было в Москва-сити. По видеосвязи участвовал в заседании. Честно говоря, волнительное действо. Было прям стрёмно, всё так официально, «клянётесь ли вы говорить только правду», и так далее.

Был переводчик, я разговаривал на русском. Они задавали вопросы. Я не глупый человек, но мне казалось, что с каждым вопросом они подводили к ответу, который был нужен им. Неважно, что ты отвечаешь. Тебе задали вопрос — ты на него ответил. Тебе задают этот же вопрос, но в другой формулировке. И так минут пять подряд. Ты сидишь и не понимаешь, а что от тебя хотят.

Я говорил им всё как есть, не было каких-то переживаний. Мои вопросы были достаточно простые: «Видели ли вы дедушку?» Да, видел, огурцы нам приносил. Вживую с ним общался. Прямых вопросов про допинг мне не задавали. По ощущениям, им было неважно, что я тренер по фигурному катанию.

Я ездил один раз. Со мной было не так долго — минут 30-40. Да, есть своя определённая версия или направление. Им нужно, чтобы ты туда ответил. Если ты отвечаешь не так, как надо, просто продолжают задавать один и тот же вопрос», – цитирует Глейхенгауза Sport24.

Напомним, в январе 2024 года было опубликовано решение CAS о четырёхлетней дисквалификации Камилы Валиевой. Слушания проходили осенью 2023 года в Лозанне. У фигуристки отняли все титулы, завоёванные с 25 декабря 2021 года, а также вычли её результаты из выступления сборной России на командном турнире Олимпиады-2022.