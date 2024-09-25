Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Мальчика взяли, кого нашли». Боброва объяснила регресс Морозов в сборной США

«Мальчика взяли, кого нашли». Боброва объяснила регресс Морозов в сборной США
Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва высказалась о создании танцевального дуэта из экс российской фигуристки Аннабель Морозов и американца Джеффри Чена в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

«Сидел рядом человек, который является российским техническим специалистом по танцам на льду, и он говорит:

– Ой, а это кто?

– Ну, вот Аннабель Морозов.

– Они за кого катаются?

Я говорю: «За Америку». И мне сказали фразу, что, мол, мальчика взяли, кого нашли, к сожалению. Вот такое мнение было, когда увидели пару. Не знаю, может быть, ещё не скатались. Они ещё молодые, но вот этого потенциала, когда мы все сравнивали её с Леной Ильиных, по шикарному коньку, по невероятной танцевальности, сейчас его нет, прошёл», – сказала Боброва.

Напомним, в мае 2024 году в ФФККР приняли решение дать открепление Аннабель Морозов, которая теперь представляет США. В это же время фигуристка встала в пару с Джеффри Ченом, на Lombardia Trophy спортсмены заняли второе место. Ранее в России Морозов выступала с Игорем Ерёменко, Дэвидом Нарижным и Андреем Багиным.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Потаскала жизнь бедняжку». Боброва — о прокате Морозов после перехода в сборную США
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android