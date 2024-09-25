Костылева: моя мечта — сделать 5-6 четверных и побить рекорд Саши Трусовой

Российская фигуристка, ученица академии «Ангелы Плющенко» Елена Костылева рассказала об усложнениях контента в программах текущего сезона, а также о мечте побить рекорд Александры Игнатовой (Трусовой).

«В произвольную программу планируется вставить ещё тройной аксель и четверной во второй половине. Насколько сложно подготовить такой контент? Сальховы уже не сложно, когда прыгаю тулуп, нужно на соревнованиях справляться с волнением, напрыгаем тулуп, будет нормально. Моя мечта – сделать пять-шесть четверных и побить рекорд Саши Трусовой, Саша поддерживает меня всегда, я на неё смотрю и беру с неё пример», – приводит слова Костылевой ТАСС.

Костылева одержала победу на Всероссийских соревнованиях «Памяти олимпийского чемпиона Сергея Гринькова», сделав три четверных прыжка в произвольной программе.