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Костылева: моя мечта — сделать 5-6 четверных и побить рекорд Саши Трусовой

Костылева: моя мечта — сделать 5-6 четверных и побить рекорд Саши Трусовой
Елена Костылева
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Российская фигуристка, ученица академии «Ангелы Плющенко» Елена Костылева рассказала об усложнениях контента в программах текущего сезона, а также о мечте побить рекорд Александры Игнатовой (Трусовой).

«В произвольную программу планируется вставить ещё тройной аксель и четверной во второй половине. Насколько сложно подготовить такой контент? Сальховы уже не сложно, когда прыгаю тулуп, нужно на соревнованиях справляться с волнением, напрыгаем тулуп, будет нормально. Моя мечта – сделать пять-шесть четверных и побить рекорд Саши Трусовой, Саша поддерживает меня всегда, я на неё смотрю и беру с неё пример», – приводит слова Костылевой ТАСС.

Костылева одержала победу на Всероссийских соревнованиях «Памяти олимпийского чемпиона Сергея Гринькова», сделав три четверных прыжка в произвольной программе.

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