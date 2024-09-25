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Костылева объяснила, почему в штабе Плющенко отказались от постановки Косторной

Костылева объяснила, почему в штабе Плющенко отказались от постановки Косторной
Елена Костылева
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Российская фигуристка, ученица академии «Ангелы Плющенко» Елена Костылева рассказала, почему сотрудничество с чемпионкой Европы Алёной Косторной в качестве постановщика программ не удалось.

«Сначала короткую программу ставила Алёна Косторная, потом её полностью переделывал Никита Михайлов, Евгению Викторовичу [Плющенко] не понравился уровень сложности программы», – цитирует Костылеву ТАСС.

Речь идёт о произвольной программе под музыку Иоганна Себастьяна Баха «Токката и фуга ре минор» на сезон-2024/2025.

Сегодня, 25 сентября, Елена Костылева победила на Всероссийских соревнованиях «Памяти олимпийского чемпиона Сергея Гринькова», сделав в произвольной программе три четверных прыжка. Фигуристка более чем на 20 баллов опередила занявшую второе место Валерию Лукашову из группы Этери Тутберидзе.

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