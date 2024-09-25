Кондратюк сделал пять четверных прыжков и два тройных акселя, выиграв мемориал Гринькова

Российский фигурист, призёр Олимпиады-2022 в командных соревнованиях Марк Кондратюк выиграл Всероссийские соревнования «Памяти олимпийского чемпиона Сергея Гринькова» в Москве.

В произвольной программе Кондратюк сделал пять четверных прыжков и два тройных акселя, повторив достижение с контрольных прокатов сборной России. В первой половине проката Кондратюк приземлил четверной лутц, четверной флип (судьями было отмечено неясное ребро), четверной тулуп с недокрутом в четверть оборота. Во второй половине фигуристу удалось приземлить два четверных сальхова.

1. Марк Кондратюк – 281,95 балла

2. Григорий Фёдоров – 220,99 балла

3. Андрей Мухортов – 211,68 балла

В серии Гран-при России Марк Кондратюк выступит на этапах в Магнитогорске и в Москве.