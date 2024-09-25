«Любит эксплуатировать тему трагедии». Журналист Дэйв Лис — о постановках Ильи Авербуха

Известный американский журналист Дэйв Лис высказался об особенностях постановок серебряного призёра, а ныне хореографа-постановщика Ильи Авербуха. По словам Лиза, на Западе многие программы воспринимались не очень хорошо.

«Медведеву действительно любят на Западе. Но если вспомнить ее программу на чемпионате мира — 2017, с которой она тогда выиграла, то это воспринималась не очень корректно. Программа, которую поставил Авербух, была посвящена истории башен-близнецов в Нью-Йорке. На Западе ее восприняли так, как будто бы там была драма ради драмы. Это не было искусством или артистизмом на льду.

Авербух как хореограф вообще любит эксплуатировать тему трагедии, и он всегда переходит границу вкуса и допустимости. Если это Холокост, то будет какая-то земля на лице. Он переигрывает и перекручивает, и вот это воспринималось не очень хорошо. Так нельзя, это дурной вкус. Общество меняется, восприятие в обществе меняется, и поэтому иногда приходится это тоже учитывать. Но вот у Авербуха не получается сделать это тонко и с уважением», – сказал Лис в подкасте «Чистый хвост».

Напомним, в нынешнем сезоне Авербух поставил произвольную программу для призёра чемпионата России Петра Гуменника, а также короткую программу для чемпионов мира и Европы Анастасии Мишиной/Александра Галлямова.