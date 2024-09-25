Дэйв Лис: у Медведевой — интеллигентная речь, в этом отношении Загитова менее известна

Известный американский журналист Дэйв Лис назвал самых популярных российских фигуристов на Западе.

«Косторная – наверное, одна из самых популярных российских фигуристок на Западе, потому что люди воспринимали её как продолжателя классической традиции русского фигурного катания. У нее были и линия, и осанка, и поза — вот весь этот набор. Западный зритель любит Елизавету Туктамышеву. Она очень много лет в спорте, что нетипично для российского фигуриста, а также она умеет шутить над собой, что тоже важно.

Конечно, Михаил Коляда. Опять же, балетные линии, хореографичность его программы «Нуреев». Ещё Евгения Медведева и Анна Щербакова. В первую очередь у них всегда умная, интеллигентная речь. Они умеют разговаривать с журналистами и с публикой. Наверное, в этом отношении Алина Загитова и Камила Валиева чуть меньше известны западной публике. Они меньше говорят и меньше умеют презентовать себя вербально», – сказал Лис в подкасте «Чистый хвост».

Напомним, российские фигуристы были отстранены от международных стартов в марте 2022 года в связи с ситуацией на Украине.