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Американский журналист объяснил, почему на Западе не любят постановки группы Тутберидзе

Американский журналист объяснил, почему на Западе не любят постановки группы Тутберидзе
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Известный американский журналист Дэйв Лис рассказал, как западный зритель относится к постановкам заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и хореографа-постановщика её группы Даниила Глейхенгауза.

«В принципе, на Западе не очень любят хореографию, которую ставят в группе Этери Тутберидзе. Даниил Глейхенгауз не является самым любимым хореографом западной публики. Ни платья, ни то, как он нарезает музыку», — сказал Лис в подкасте «Чистый хвост».

Ранее Глейхенгауз не смог ответить на вопрос, сколько программ он поставил за межсезонье. По его словам, это был не рекорд, в предыдущие годы он ставил больше.

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