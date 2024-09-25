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«Пожалуйста, довезите Косторную до Олимпиады». Дэйв Лис — о первой встрече с Тутберидзе

«Пожалуйста, довезите Косторную до Олимпиады». Дэйв Лис — о первой встрече с Тутберидзе
Этери Тутберидзе
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Американский журналист и блогер Дэйв Лис рассказал о своей первой встрече с российским тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Это было в 2021 году, и я даже сделал с ней совместную фотографию. Эту фотографию использовал «Cпортс», только изменил немножко бэкграунд и добавил туда таких дьявольских красных тонов, что, наверное, даже подходит этой фотографии. Я задал ей вопрос тут же: «Пожалуйста, довезите Алёну Косторную до Олимпиады». Она засмеялась в ответ. И вот это была первая встреча с Тутберидзе», – цитирует блогера Sports.

Встреча Лиса и Тутберидзе произошла в 2021 году в США на одном из местных катков. Лис с 2013 года ведёт проект о фигурном катании The Skating Lesson и записывает подкаст.

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