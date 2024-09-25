Марк Кондратюк: если международных стартов не будет, глобально моя жизнь не поменяется

Российский фигурист, призёр Олимпиады-2022 в командных соревнованиях Марк Кондратюк высказался об отсутствии международных стартов.

«Все медали и награды не являются для меня самоцелью. Я множество раз говорил, что люблю своё дело и мне непринципиально, где буду показывать своё мастерство. Если завтра скажут, что мы едем на международные соревнования, то я, безусловно, буду рад. Я бы с удовольствием оказался вновь на международных турнирах. Но если их не будет, глобально моя жизнь никак не поменяется. Ещё раз скажу: мне нравится моё дело, я постоянно самосовершенствуюсь в нём, и у меня есть свои личные цели, которых я хочу достичь, пока я занимаюсь этим, пока мне позволяют возможности и здоровье», — приводит слова Кондратюка официальный сайт ФФККР.

Напомним, российские фигуристы были отстранены от международных стартов в марте 2022 года в связи с ситуацией на Украине. Помимо бронзы на Играх-2022 года, Кондратюк в том же сезоне завоевал золото на чемпионате Европы.