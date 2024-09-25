«Довольно двояко». Кондратюк — о том, как узнал, что России оставили бронзу ОИ-2022

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал, как узнал, что за сборной России оставили бронзовые медали в командных соревнованиях Олимпийских игр 2022 года.

«Довольно двояко. Поскольку всё это затягивалось, то, с одной стороны, в какой-то степени я привык к существованию ситуации, что она вроде и не мешает, но, с другой стороны, ты знаешь, что в любой момент всё может измениться.

Об окончательном решении я узнал на свадьбе Насти Губановой и Романа Галая. Именно в тот момент, когда всем нужно было подойти к алтарю, где ожидали жених и невеста, мне сказали, что у нашей команды осталась бронзовая медаль. Пока со всеми шёл к алтарю, то в первые секунды от услышанного пребывал в прострации, но постарался успокоиться. И уже после церемонии, когда все направились в зал, я минут 30 просто ходил по набережной, мне нужно было осмыслить всё происходящее», — приводит слова Кондратюка официальный сайт ФФККР.

Напомним, после дисквалификации Камилы Валиевой олимпийскими чемпионами стали фигуристы из сборной США, японцы завоевали серебро, российские фигуристы получили бронзу. Канадцы остались четвёртыми, их апелляция была отклонена.