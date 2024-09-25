Марк Кондратюк рассказал об особенностях программ на сезон-2024/2025

Российский фигурист, призёр Олимпиады-2022 в командных соревнованиях Марк Кондратюк рассказал об особенностях программ сезона-2024/2025.

«Ещё в прошлом сезоне у меня была идея взять не какую-то конкретную музыку, а выбрать музыкальный стиль — очень яркий и динамичный, потому что я чувствую в себе силы кататься именно так. Я высказал идею, концепцию и вместе с тренером и постановщиком мы уже искали произведения, которые в совокупности дают эффект, когда из ничего в финале появляется всё.

Говоря про композицию Bangarang Скриллекса, в этой программе нет концептуальной идеи, как в программе с сюжетом. Это, скорее, вызов, мол, смотрите: так тоже можно! А произвольная программа поставлена на музыку (Nagada Sang, DHOL. — Прим. «Чемпионата»), под которую в своё время катались Максим Траньков с Татьяной Волосожар. Из недавнего – Настя Губанова с этой музыкой на индийские мотивы выиграла чемпионат Европы. В этом сезоне мне захотелось попробовать сделать произвольную чуть более динамичной, чем раньше, не только к финалу, а на протяжении большей части программы», — приводит слова Кондратюка официальный сайт ФФККР.

Напомним, на контрольных прокатах Марк Кондратюк сумел приземлить в произвольной программе пять четверных прыжов: лутц, флип, тулуп и два сальхова. Также фигурист добавил два тройных акселя. Контрольные прокаты состоялись 14-15 сентября во дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге.