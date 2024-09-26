Фигурист Угожаев высказался о причинах переноса финала Гран-при России из Новосибирска

Российский фигурист, серебряный призёр первенства России Николай Угожаев высказался о планах на этапы Гран-при России и о переносе финала серии из Новосибирска в Красноярск.

«Хотел бы в Магнитогорск съездить, интересно. Может быть, в Красноярск, чемпионат России будет в Омске, это плюс-минус один часовой пояс. Жаль, конечно, что финал из Новосибирска перенесли, я немного расстроился. Как я понял, там поставили четыре матча КХЛ подряд, поэтому было без шансов», – сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Сам Угожаев родом из Новосибирска, но тренируется в Санкт-Петербурге у Дмитрия Хромина в спортивном клубе Тамары Москвиной.

Финал Гран-при России по фигурному катанию состоится в Красноярске с 13 по 17 февраля 2025 года.