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Угожаев – о Щербаковой в роли интервьюера: чётко все вопросы задаёт

Угожаев — о Щербаковой в роли интервьюера: чётко все вопросы задаёт
Николай Угожаев
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Российский фигурист, серебряный призёр первенства России Николай Угожаев высказался о работе олимпийской чемпионки Анны Щербаковой в роли интервьюера.

– В этом году на юниорских прокатах со спортсменами общалась олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Как тебе она в роли интервьюера?

– Отлично. Чётко все вопросы задаёт, – сказал Угожаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

На юниорских контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Новогорске Анна Щербакова снималась в роликах от Первого канала и задавала вопросы участникам. На контрольных прокатах взрослой сборной России в Санкт-Петербурге Щербакова выступила в роли ведущей, она объявляла фигуристов в паре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.

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