«На случайности зашёл». Фигурист из клуба Москвиной — о попытке четверного акселя

Российский фигурист, серебряный призёр первенства России Николай Угожаев рассказал о попытке четверного акселя на тренировочных сборах в Сириусе. Фигурист выложил видео с попыткой, которая получилась неудачной и закончилась падением.

«На случайности зашёл на этот прыжок и забыл, один раз на тренировке попробовал. Не планирую пока больше его делать, слишком неоправданный риск, да и это очень тяжело», – сказал Угожаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Напомним, на соревнованиях четверной аксель чисто исполнял только один фигурист в мире, американец Илья Малинин. Удачные попытки с тренировок на видео показывал и россиянин Владислав Дикиджи, однако на соревнованиях этот элемент ультра-си он пока не пробовал.