Фигурист из школы Москвиной рассказал о работе с Еленой Чайковской

Призёр первенства России по фигурному катанию среди юниоров Николай Угожаев рассказал о работе с заслуженным тренером России Еленой Чайковской.

– Как прошла подготовка к сезону в Сочи? Возможно, удалось поработать с какими-то специалистами?

– С Еленой Анатольевной Чайковской, она нам каждый год в Сириусе помогает. Все проходило хорошо, продуктивно поработали, получили замечания, старались их исправлять. Постановки были здесь, в Петербурге, в Сочи их отрабатывали, – рассказал Угожаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Николай Угожаев тренируется в Санкт-Петербурге у Дмитрия Хромина в спортивном клубе Тамары Москвиной. В прошлом сезоне он стал бронзовым призёром финала Кубка Федерации.