«Всем жителям РФ нужно пустить шапку по кругу». Губерниев – о гранте для Загитовой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о российской фигуристке олимпийской чемпионке в одиночном катании Алине Загитовой.

«Не могу не ответить на то, что написала Алина Загитова по поводу волны хейта за её просьбу о гранте на шоу. Загитовой, к которой я отношусь со всей нежностью, я хочу пожелать быть внимательнее к выбору людей, с которыми она работает. Вот ей кто-то рассказал, что она самая лучшая в мире ведущая, вопросов нет. Но при этом что-то у меня большие сомнения, что она открывала книжку лучшего педагога в истории советского телевидения Светланы Макаровой, моего учителя, «Мастерство эфирного выступления».

Следующее, что нужно было сделать всем жителям Российской Федерации, – это скинуться, шапку пустить по кругу, чтобы мы все подали на пропитание?

Алина Загитова прекрасна, бриллиант, молодец, но нужно всё-таки быть внимательнее, выбирать себе партнёров достойных. И, как мне кажется, немного по-другому относиться к людям», — приводит слова Губерниева «Советский спорт».

Напомним, Загитова сделала заявку на получение гранта в размере 74,8 млн рублей для проведения шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. В заявке не было предусмотрено софинансирования и вложений иных средств.