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Алёна Косторная: болела сильно, но иду на поправку

Алёна Косторная: болела сильно, но иду на поправку
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Российская фигуристка Алёна Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, рассказала о своём восстановлении после болезни.

«Сразу отвечу на некоторые вопросы: Болела сильно, но иду на поправку. Восстановительный период долгий. Соревнования? Это зависит от того, на сколько долгий период восстановления. Лечилась в больнице под наблюдением врачей», — написала фигуристка в своём телеграм-канале.

21-летняя Алёна Косторная — чемпионка Европы – 2020 и победительница финала Гран-при – 2019 в женском одиночном виде. В 2023 году спортсменка перешла в парное катание и образовала дуэт с Георгием Куницей.

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