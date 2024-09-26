Алёна Косторная: болела сильно, но иду на поправку

Российская фигуристка Алёна Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, рассказала о своём восстановлении после болезни.

«Сразу отвечу на некоторые вопросы: Болела сильно, но иду на поправку. Восстановительный период долгий. Соревнования? Это зависит от того, на сколько долгий период восстановления. Лечилась в больнице под наблюдением врачей», — написала фигуристка в своём телеграм-канале.

21-летняя Алёна Косторная — чемпионка Европы – 2020 и победительница финала Гран-при – 2019 в женском одиночном виде. В 2023 году спортсменка перешла в парное катание и образовала дуэт с Георгием Куницей.