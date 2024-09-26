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«В эти моменты важно заземлиться». Загитова призналась, что столкнулась с выгоранием

«В эти моменты важно заземлиться». Загитова призналась, что столкнулась с выгоранием
Алина Загитова
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что испытывает проблемы с выгоранием, и поддержала людей в похожей ситуации. Также фигуристка поделилась советом, как улучшить своё самочувствие.

«Друзья, всем привет! Я прилетела в Москву с гастролей в Сочи и поняла, что я чуть-чуть устала, у меня так называемое выгорание, поэтому этот кружочек для тех людей, которые чувствуют себя примерно так же. Возможно, это поможет вам и вы поймёте, что вы не одни такие.

В эти моменты важно заземлиться, понять, что хочет твоё тело, прислушаться к нему и разрешить себе отдохнуть. Поэтому в ближайшие два дня я разрешаю себе отдохнуть, при свидетелях. Друзья, всем здоровья, не болейте, всё будет хорошо, я с вами», — сказала олимпийская чемпионка в видео на своей странице в социальных сетях.

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