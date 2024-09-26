Американский журналист — о Валиевой: в США, если ты пойман на допинге, это всё

Американский журналист и блогер Дэйв Лис дал свою оценку кейсу российской фигуристки Камилы Валиевой, дисквалифицированной на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Тут такая сложная история, потому что очевидно – это было не решение Камилы. Если мы говорим про принятие запрещённых веществ – это не её решение, за это должны отвечать люди вокруг неё, и, может быть, круг даже выше, чем просто тренеры.

Но так устроена эта система, что за приём запрещённого вещества всегда наказывается спортсмен, а не тренер. Не существует автоматического механизма, когда за это должен отвечать тренер. Поэтому история сложная. Я не считаю, что вся вина лежит на Камиле, но другого не получилось.

У меня встречный вопрос. В России была сумасшедшая волна по поводу четырёх лет, на которые отстранили Камилу Валиеву. При этом вот недавно был кейс с девочкой, которую выводила на старт Юлия Липницкая, и ей тоже дали дисквалификацию на большой срок, но почему-то никого это так не взволновало. Удивительно.

Тут ещё такой момент – особенность американской культуры. Если бы кейс Камилы Валиевой случился в Америке, то все средства массовой информации придали бы сумасшедшей обструкции и саму Камилу, и тренеров.

Потому что, если ты пойман на допинге, это всё, ты перешёл черту, тебя не могут приглашать куда-то, награждать, ты в глазах публики преступник. Даже неважно, сколько тебе было лет – ты несовершеннолетний или совершеннолетний. Если тебя поймали на допинге, всё, ты потерян для публики.

Вспомните историю велосипедиста Лэнса Армстронга, который был абсолютной иконой – и за спортивные достижения, и за то, что он очень много работал по поводу предотвращения рака. Но когда он был пойман на допинге, про него все забыли и при встрече плюнут в него, потому что ну вот так получилось: если ты на допинге пойман, то ты закончился для публики и для медиа», – сказал Лис в подкасте «Чистый хвост».

Напомним, решение CAS о четырёхлетней дисквалификации Валиевой было принято в январе 2024 года. Слушания проходили осенью 2023 года в Лозанне. У фигуристки отняли все титулы, завоёванные с 25 декабря 2021 года, а также вычли её результаты из выступления сборной России на командном турнире Олимпиады-2022.