Тарасова ответила на вопрос, кто популярнее на Западе — Медведева или Загитова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о популярности российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на Западе.

«Не знаю, кто популярнее среди них на Западе, я там не живу. Думаю, что популярны обе. У нас в России любят и одну, и вторую девочку», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Напомним, ранее 22-летняя Загитова сообщила о решении запустить собственное шоу. Олимпийская чемпионка подала заявку на грант в размере 74,8 млн рублей, при этом софинансирование проекта — 0 рублей. Ряд известных людей из политики и спорта неоднозначно восприняли цифры из запрошенной суммы.

25-летняя Медведева уже имеет собственное шоу. Ранее она рассказала об использовании в нём современных технологий.