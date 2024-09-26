Японка Мао Симада выиграла короткую программу на юниорском Гран-при в Польше
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Японская фигуристка Мао Симада выиграла короткую программу в соревнованиях одиночниц в рамках этапа юниорского Гран-при ISU. Спортсменка получила от судей 73,11 балла.
Второе место завоевала её соотечественница — Каорука Вада набрала 70,58 балла. Третье место досталось фигуристке из Южной Кореи Ко На Ён, получившей 65,58 балла.
- 5-й этап Гран-при ISU по фигурному катанию среди юниоров.
Женщины. Короткая программа:
1. Мао Симада (Япония) — 73,11 балла.
2. Каорука Вада (Япония) — 70,58.
3. Ко На Ён (Южная Корея) — 65.58.
4. Анна Пеццетта (Италия) — 64,78.
5. Ким Ю Джэ (Южная Корея) — 63,85.
Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2024/25. Этап 5, Гданьск, Польша
Девушки. Короткая программа
26 сентября 2024, четверг. 11:15 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
73.11
2
Каоруко Вада
Япония
70.58
3
Ко На Ён
Южная Корея
65.58
Соревнования проходят в Гданьске (Польша) с 26 по 28 сентября.
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