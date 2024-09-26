Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Японка Мао Симада выиграла короткую программу на юниорском Гран-при в Польше

Японка Мао Симада выиграла короткую программу на юниорском Гран-при в Польше
Мао Симада
Аудио-версия:
Комментарии

Японская фигуристка Мао Симада выиграла короткую программу в соревнованиях одиночниц в рамках этапа юниорского Гран-при ISU. Спортсменка получила от судей 73,11 балла.

Второе место завоевала её соотечественница — Каорука Вада набрала 70,58 балла. Третье место досталось фигуристке из Южной Кореи Ко На Ён, получившей 65,58 балла.

  • 5-й этап Гран-при ISU по фигурному катанию среди юниоров.
    Женщины. Короткая программа:

1. Мао Симада (Япония) — 73,11 балла.
2. Каорука Вада (Япония) — 70,58.
3. Ко На Ён (Южная Корея) — 65.58.
4. Анна Пеццетта (Италия) — 64,78.
5. Ким Ю Джэ (Южная Корея) — 63,85.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2024/25. Этап 5, Гданьск, Польша
Девушки. Короткая программа
26 сентября 2024, четверг. 11:15 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
73.11
2
Каоруко Вада
Япония
70.58
3
Ко На Ён
Южная Корея
65.58

Соревнования проходят в Гданьске (Польша) с 26 по 28 сентября.

Материалы по теме
«Linkin Park или Лазарев? Конечно, Linkin Park!» Талант из Питера рвётся в элиту фигурки
Эксклюзив
«Linkin Park или Лазарев? Конечно, Linkin Park!» Талант из Питера рвётся в элиту фигурки
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android