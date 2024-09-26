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Японка Мао Симада выиграла короткую программу на юниорском Гран-при в Польше

Японская фигуристка Мао Симада выиграла короткую программу в соревнованиях одиночниц в рамках этапа юниорского Гран-при ISU. Спортсменка получила от судей 73,11 балла.

Второе место завоевала её соотечественница — Каорука Вада набрала 70,58 балла. Третье место досталось фигуристке из Южной Кореи Ко На Ён, получившей 65,58 балла.

5-й этап Гран-при ISU по фигурному катанию среди юниоров.

Женщины. Короткая программа:

1. Мао Симада (Япония) — 73,11 балла.

2. Каорука Вада (Япония) — 70,58.

3. Ко На Ён (Южная Корея) — 65.58.

4. Анна Пеццетта (Италия) — 64,78.

5. Ким Ю Джэ (Южная Корея) — 63,85.

Соревнования проходят в Гданьске (Польша) с 26 по 28 сентября.