Губерниев: будем все как-то пытаться преодолеть последствия выгорания Загитовой

Дмитрий Губерниев отрегировал на заявление Алины Загитовой о проблемах с выгоранием. Ранее олимпийская чемпионка сказала, что «чуть-чуть устала и разрешает себе отдохнуть».

«Я удивлюсь тому, что вы все уделяете Загитовой слишком много внимания. Выгорела и выгорела — это её дела. Нам теперь с этим всем жить. Будем все вместе как-то пытаться преодолеть последствия выгорания Алины Загитовой. Объединимся целой страной! Справимся! Сможем!

Совет ей никакой не дам. Если выгораешь, то надо заняться чем-то другим. Про какую из своих многочисленных профессий имела в виду Загитова, говоря о выгорании?

Может, у неё просто курица сгорела какая-нибудь запечённая на кухне и она почувствовала выгорание. Это надо спрашивать у Алины, какое выгорание она почувствовала, прилетев откуда-то в Москву. Пусть купит огнетушитель», — цитирует Губерниева Sport24.